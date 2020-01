Terni, caccia illecita: denunce e sequestri

Caccia con mezzi non consentiti. Questo il motivo per il quale due 71enni sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Terni in seguito all’ultimo weekend di controllo antibracconaggio: l’attività si è conclusa inoltre con il sequestro di otto fucili e diciassette verbali amministrativi.

Militari in azione

I forestali – coinvolti nel servizio i militari delle stazioni di Terni, Stroncone, Amelia e Ferentillo – si sono mossi in Valserra, sul monte della Croce, Torricella, Poggio Lavarino con particolare attenzione alla caccia al cinghiale in battuta: nel tempo infatti si è registrato un aumento degli illeciti: sedici persone, ventitré veicoli e tre squadre di cacciatori sono stati controllati. Come detto per due uomini è scattato il deferimento: avevano un fucile a canna liscia caricato con cinque cartucce. Tutto sequestrato.

Altri problemi

In località Gallisciano (Amelia) tre persone sono state sorprese mentre cacciavano cinghiali a distanza non regolamentare dalle strade: triplo verbale amministrativo e sequestro di armi-munizioni. In totale le sanzioni elevate sono superiori ai 2 mila euro.