Stava effettuando una escursione in mountain bike fra Marmore e Piediluco, nei boschi del single track ‘Mezzelvetta’, quando è rimasta vittima di una caduta rovinosa – così la definiscono sia il Soccorso alpino dell’Umbria che i vigili del fuoco di Terni, intervenuti – che le ha causato diversi traumi. Per questo una giovane ciclista è stata soccorsa. Da personale del Sasu di Terni, Valnerina e Spoleto, dai vigili del fuoco ternani e dagli operatori del 118. Il fatto è accaduto nella prima serata di giovedì 26 giugno, poco dopo le 21 con la caduta avvenuta prima del tramonto: la ciclista è stata raggiunta, immobilizzata e trasportata con la barella portantina presso l’ambulanza, che l’ha condotta all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Secondo quanto riferito dal 155, la giovane sportiva era in compagnia di un ragazzo che ha lanciato l’allaeme.

