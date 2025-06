Cambia la viabilità lungo strada di San Carlo, quantomeno dal civico 125 fino alla nuova rotatoria all’altezza dello stabilimento della Unicalce. Lo sancisce un’ordinanza firmata dal dirigente Piero Giorgini.

Viene stabilito il divieto di circolazione permanente per autocarri da massa superiore a 3,5 tonnellate in seguito ai lavori di adeguamento conclusi da Anas lungo la Flaminia nel tratto che coincide con l’abitato di San Carlo. C’è di mezzo infatti un nuovo svincolo in uscita per i veicoli provenienti da Spoleto e si prende atto della possibilità di «migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, come anche evidenziato e richiesto da privati cittadini». Con due diverse note risalenti ad inizio febbraio. Ora c’è la firma.