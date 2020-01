Terni: infastidita, tira bicchiere contro locale

Troppo rumore per i suoi gusti, così ha pensato bene di sistemare le cose lanciando un bicchiere di vetro dalla finestra, contro i clienti di una pizzeria del centro storico di Terni che, a suo dire, la stavano disturbando troppo non consentendole di riposare. Nessuno, fortunatamente, si è fatto male ma i diretti interessati hanno chiamato la polizia di Stato. Così per la donna – 52enne romena – è scattata la denuncia a piede libero da parte della squadra Volante per getto pericoloso di cose. Il fatto è avvenuto di sera, durante le festività natalizie appena trascorse.

Condividi questo articolo su