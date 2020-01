Mariantonia Di Sanzo medico questura Terni

Si chiama Mariantonia Di Sanzo, festeggerà i 34 anni il prossimo 25 gennaio ed è un commissario capo della polizia di Stato: martedì si è insediata a Terni in qualità di nuovo medico principale della questura. Sostituisce il dottor Giuseppe Gallina: ha raggiunto il pensionamento dopo circa un ventennio di attività.

Il debutto

La Di Sanzo è di origini lucane e si è laureata in medicina – specializzazione in medicina legale, attualmente inserita in un dottorato di ricerca in malattie infettive, microbiologia e sanità pubblica – a La Sapienza di Roma nel 2011: per lei è la prima nonima in qualità di medico principale. L’ingresso in polizia di Stato risale al giugno 2018 con provenienza dalla Marina Militare (incarichi a Roma e Livorno).

Il lavoro

Si occuperà di coordinare le strutture sanitarie della polizia di Stato nella provincia di Terni, oltre ad espletare attività di promozione della salute nei confronti del personale attraverso un’informazione e una formazione mirate. A ciò si aggiunge il coordinamento per l’assistenza medica e psicologica in caso di eventi critici o di particolare rilievo che coinvolgano gli agenti e, infine, il supporto per l’individuazione dei fattori di rischio e l’adozione delle relative misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro.