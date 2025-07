di S.F.

Sarà una società di Roma a realizzare in concreto la riqualificazione del mercato coperto di largo Manni, a Terni. La novità emerge da un subappalto autorizzato in giornata dal Comune, con firma del dirigente e responsabile unico di progetto Federico Nannurelli.

LA RIAPPROVAZIONE DEL CONTRATTO E LA DATA DI CONSEGNA

Come noto la gestione in concessione è nelle mani della società di scopo ‘Mercato Coperto Campagna Amica’. Che ha deciso di subappaltare i lavori necessari alla Merlo Spa. Quest’ultima, a sua volta, ha richiesto il subappalto delle opere provvisionali – cantiere e installazione di tensostrutture per il trasferimento degli operatori attivi – ad una società locale, la società cooperativa Servizi Eventi di Narni Scalo per poco più di 17 mila euro. Si inizia.

APRILE 2024, L’AGGIUDICAZIONE ALL’ATI PER LA RIQUALIFICAZIONE

Per la stessa ragione è stato firmato anche l’atto per la costituzione del gruppo di lavoro che dovrà seguire il lungo iter. Al vertice c’è Nannurelli (che è anche il direttore dei lavori), affiancato dalla collaboratrice tecnica, l’architetto Silvia Tombesi, e dalle collaboratrici amministrative Sandra Proietti Divi e Michela Moretti, entrambe funzionarie.