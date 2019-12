Terni, polizia: Natale con i più piccoli

Una giornata dedicata sì alla sicurezza pubblica, ma anche e soprattutto ai valori umani che permeano la polizia di Stato. Per questo la questura di Terni ha inteso confermare la tradizionale visita degli agenti – guidati dal vice questore Giuseppe Taschetti – presso il reparto di pediatria dell’ospedale ‘Santa Maria’ in occasione del Natale. I piccoli pazienti hanno ricevuto in dono i cappelli ed i righelli della polizia di Stato. Incontri con i bambini, la mattina di Natale, anche nel centro cittadino: occasione per ribadire una volta di più il significato più profondo dell’essere poliziotto.

