Terni, ‘Soliti Ignoti’: Ilaria Rossini fa centro

L’errore sulla professione di una ‘ignota’ – bollata da lei come assistente sociale – le è costato ‘caro’, ma non si può dire sia andata male a Ilaria Rossini, 31enne di Terni, che venerdì sera ai ‘Soliti Ignoti’ – popolare game show di Rai Uno condotto da Amadeus – si è portata a casa ben 27 mila euro in gettoni d’oro. Laureata in giurisprudenza, tirocinante presso l’ufficio speciale ricostruzione dell’Umbria – che si occupa delle pratiche legate al sisma -, fidanzata con Daniele e appassionata di arrampicata sportiva che pratica a Ferentillo, Ilaria ha vissuto con impegno ma pure leggerezza la ‘passerella’ televisiva che le ha portato in dote una bella soddisfazione.

