Umbria: ecco il freddo. Minime sotto lo zero

In arrivo anche in Umbria un’ondata di freddo che persisterà almeno fino al 30 dicembre. Nella notte tra venerdì e sabato – secondo quanto rilevato da Meteo Centro Italia – è infatti prevista l’incursione di aria molto fredda proveniente dai Balcani, di origine artico-continentale. Le temperature massime saranno anche inferiori ai 10°, mentre le minime si potranno attestare sotto lo zero.

Buone notizie per la fine dell’anno

Ma in Umbria andrà meglio rispetto alle zone interne del versante Adriatico dove, nella Marche e in Abruzzo, si arriveranno a toccare anche i -9°. A ridosso dei rilievi saranno possibili nevicate anche a fondo valle, l’instabilità sarà comunque localizzata e sono previsti passaggi nuvolosi per lo più innocui. In vista di San Silvestro le temperature torneranno poi a crescere, fino ad attestarsi sulla media stagionale o anche a superarla leggermente, e saranno accompagnate da tempo stabile.