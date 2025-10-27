Dopo il successo della rubrica sulla sostenibilità strategica d’impresa, che ha portato alla pubblicazione dell’e-book ‘Shift’, Valerio Zafferani avvia un nuovo percorso dedicato all’innovazione educativa. Quindici articoli che applicano il design thinking alla scuola, analizzando il gap generazionale tra insegnanti e studenti nativi digitali. Un viaggio pratico dall’assessment emotivo della classe alla co-progettazione di nuovi modelli didattici, con strumenti concreti per dirigenti, docenti e famiglie.

La rubrica

Parte I – dalle fondamenta sostenibili al cambiamento educativo Dal business alla classe: il ponte tra sostenibilità e scuola Cinque generazioni in una classe: il patchwork educativo I rischi del non innovare: quando la scuola perde i suoi studenti

Parte II – comprendere il cervello che apprende Amigdala vs corteccia: la neuroscienza dell’apprendimento Dal docente al facilitatore: le cinque competenze emotive L’assessment emotivo: fotografare il clima di classe

Parte III – il design thinking educativo in azione Comprendere senza giudicare: l’empatia come punto di partenza Osservare la classe con occhi nuovi La matrice di materialità educativa: il cuore pulsante Ideare insieme: dal brainstorming al ClassLab Prototipare l’innovazione: dal concept alla realtà Testare e riflettere: la valutazione che migliora

Parte IV – comunicare e sostenere il cambiamento Formare i facilitatori: coinvolgere il corpo docente Comunicazione esterna: le famiglie come stakeholder Sostenibilità educativa: dall’emergenza all’eccellenza



#2 – Cinque generazioni in una classe: il patchwork educativo – di Valerio Zafferani

In cattedra una professoressa di 58 anni, Baby Boomer, cresciuta con l’enciclopedia cartacea e convinta che l’ordine e la disciplina siano la base dell’apprendimento. Nei banchi uno studente quindicenne, Generazione Z, che non ha mai conosciuto un mondo senza smartphone e per cui cercare informazioni significa chiedere a ChatGPT. A casa lo aspettano genitori Millennials di 42 anni che pretendono dalla scuola competenze digitali, pensiero critico e benessere emotivo. In presidenza un dirigente scolastico Generazione X che cerca di mediare tra innovazione e tradizione, tra budget ridotti e aspettative crescenti.

Benvenuti nella classe italiana del 2025. Un ecosistema dove cinque generazioni diverse devono collaborare, comprendersi, crescere insieme. Il problema è soprattutto nell’intensità in cui si presenta. Mai nella storia dell’educazione il gap tra chi insegna e chi apprende è stato così ampio.

Gli immigrati digitali in cattedra

I Baby Boomers (1946-1964) e la Generazione X (1965-1980) rappresentano la maggioranza del corpo docente italiano. Certo, ci sono anche insegnanti più giovani Millennials, ma non cambiano il quadro generale: la maggior parte è cresciuta in un mondo analogico, ha imparato la tecnologia da adulto, crede nel valore dello sforzo e della linearità. Per loro l’apprendimento è sequenziale: prima le basi, poi la complessità, la lezione frontale di 50 minuti non è un metodo didattico, è il metodo didattico.

Il loro rapporto con il digitale è quello che si definisce ‘immigrati digitali’, cioè di coloro che hanno imparato a utilizzare le tecnologie digitali in età adulta. Come chi impara una lingua straniera da adulto: potrà diventare fluente, ma avrà sempre un accento. Molti hanno fatto sforzi enormi per aggiornarsi, ma il loro modello mentale rimane analogico, vedono la tecnologia come uno strumento da aggiungere alla didattica, non come l’ambiente in cui la didattica si svolge.

Prendiamo i musei: chi li dirige ha capito che doveva cambiare radicalmente approccio o rischiava di perdere intere generazioni di visitatori, dai Millennials in giù. Non bastava più appendere quadri alle pareti con cartellini esplicativi. Hanno introdotto la realtà aumentata, percorsi interattivi, digitalizzazione delle opere ed esperienze immersive. Non hanno aggiunto la tecnologia al museo tradizionale, hanno ripensato completamente l’esperienza museale partendo dal visitatore digitale. La scuola è rimasta al cartellino esplicativo.

Luciano Floridi, filosofo e direttore del Digital Ethics Center alla Yale University, spiega che l’innovazione è uno ‘sgabello a tre gambe’: scoperta, invenzione e design. E quest’ultima gamba, il design, non è la grafica o l’estetica, ma l’insieme delle policy, delle scelte strategiche, del ripensamento sistemico. Nella nostra epoca, sostiene Floridi, l’innovazione è soprattutto design, perché il digitale ha la straordinaria capacità di ‘scollare e re-incollare’ elementi che avevamo ereditato dalla cultura moderna. I musei hanno fatto design: hanno scollato l’esperienza dell’arte dalla contemplazione statica e l’hanno re-incollata in un’esperienza immersiva e personalizzata. La scuola continua ad appendere cartellini, convinta che basti aggiungere una LIM in classe per essere innovativa.

I nativi digitali nei banchi

La Generazione Z (1997-2012) e soprattutto la Generazione Alpha (2013-2025) sono un’altra specie cognitiva. Non hanno mai conosciuto un mondo senza internet, per loro lo smartphone non è tecnologia, è un’estensione del corpo. Elaborano informazioni in modo frammentato, multitasking, visuale, l’attenzione non è più lineare ma ‘a macchia di leopardo’: si accende su ciò che cattura, si spegne su ciò che annoia.

Cresciuti con YouTube, TikTok e algoritmi personalizzati, sono abituati a contenuti su misura, feedback immediato, apprendimento per tentativi. La frustrazione della difficoltà prolungata è intollerabile, se una risposta non arriva in pochi secondi, il problema non è interessante. Hanno sviluppato una straordinaria capacità di filtrare informazioni e una resistenza quasi nulla alle imposizioni dall’alto.

Non sono pigri o svogliati, sono semplicemente cablati in modo diverso. Ma c’è un aspetto che spesso sfugge: queste nuove generazioni, cresciute senza i punti di riferimento stabili che avevano Boomers e Gen X, hanno un bisogno profondo di ancoraggi. Non cercano autorità rigide, ma figure credibili che possano raccontare esperienze autentiche. Chi insegna lo nota: i ventenni si accendono quando ascoltano storie vere, vissute, concrete – molto più dei trentenni o quarantenni che invece restano più distaccati. È come se, in un mondo liquido e frammentato, i più giovani cercassero disperatamente qualcosa di solido a cui aggrapparsi.

Se insegnanti e studenti già faticano a comprendersi, l’arrivo dei genitori Millennials (1981-1996) complica ulteriormente il quadro. Questa generazione porta aspettative radicalmente nuove: vogliono che la scuola sviluppi creatività, pensiero critico, intelligenza emotiva, cercano significato e impatto, non solo voti e disciplina. Sono la generazione più scolarizzata della storia, ma anche quella che ha vissuto le prime grandi crisi economiche da adulti. Non credono più che un titolo di studio garantisca il futuro, vogliono che i loro figli sviluppino competenze trasversali, capacità di adattamento, resilienza emotiva. E pretendono che la scuola sia partner attivo, non autorità distante.

Il conflitto è inevitabile: i genitori chiedono innovazione, gli insegnanti difendono tradizione, gli studenti vogliono rilevanza. Marc Prensky, scrittore statunitense e consulente nel campo dell’educazione, coniò nel 2001 i termini ‘nativi digitali’ e ‘immigrati digitali’ nel suo articolo ‘Digital Natives, Digital Immigrants’. Lo aveva previsto: «I nostri insegnanti, immigrati digitali che parlano un linguaggio obsoleto, incontrano difficoltà ad insegnare a una popolazione che parla una lingua completamente nuova». Non è questione di capacità, è questione di linguaggio, di velocità, di formato. Un insegnante che spiega per 30 minuti ininterrotti sta parlando in aramaico a chi è abituato a video di 60 secondi, uno studente che risponde in modo frammentario e visuale non è superficiale: sta usando il suo linguaggio nativo.

Il risultato è un triplo sequestro dell’amigdala: insegnanti frustrati perché ‘gli studenti non seguono’, studenti annoiati perché ‘i prof non capiscono’, genitori arrabbiati perché ‘la scuola è ferma al secolo scorso’. Ognuno ha ragione dal proprio punto di vista generazionale, e tutti hanno torto se non riescono a vedere il punto di vista dell’altro. È qui che il design thinking diventa essenziale. Non per annullare le differenze generazionali – sarebbe impossibile e sbagliato – ma per trasformarle da ostacolo a risorsa, il metodo parte da una domanda diversa: non ‘chi ha ragione’ ma ‘come possiamo creare valore per tutti’.

Nel prossimo articolo esploreremo cosa succede quando questo gap non viene affrontato, i costi del non innovare, i rischi concreti di una scuola che perde progressivamente la capacità di raggiungere i suoi studenti. Perché prima di costruire soluzioni dobbiamo capire fino in fondo la gravità del problema. Solo mappando con precisione questo patchwork generazionale potremo progettare ponti autentici. Il primo passo è sempre riconoscere che il problema esiste, il secondo è accettare che nessuna generazione può pretendere che le altre si adeguino al proprio modello. Il terzo è co-progettare insieme un modello nuovo.

Valerio Zafferani

ESG Innovation Manager per l’Umbria, consulente e formatore specializzato in sostenibilità strategica e design thinking. Dopo aver operato come imprenditore per 15 anni, ha canalizzato la sua attenzione per la sostenibilità focalizzandosi sulle politiche ESG e sull’innovazione organizzativa. Nel 2025 ha collaborato con il Gruppo Spaggiari di Parma nella formazione di insegnanti delle scuole primarie e secondarie sull’applicazione del design thinking alla didattica. È autore di ‘Quanto Basta’ (Intermedia Edizioni, 2021) e ‘Shift – Da costo a investimento: sostenibilità strategica per l’impresa del domani’ (Amazon KDP, 2025). Il suo prossimo libro ‘Rompitratta – Sull’abbracciare la complessità’ è in uscita nella primavera 2026. Ha conseguito la laurea in scienze dell’amministrazione presso l’università di Siena e ha completato tre master alla 24 Ore Business School: gestione e strategia d’impresa, marketing e comunicazione, HR e sostenibilità. È anchorman del programma YouTube ‘Un’ora con…’, dove intervista professionisti e imprenditori per promuovere la cultura aziendale e sociale.