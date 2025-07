Tornano anche quest’anno i concerti estivi organizzati dall’associazione Ameria Umbra con il patrocinio e il contributo dei Comuni di Amelia, Giove, Lugnano e Penna in Teverina, della Regione Umbria e il sostegno della Fondazione Carit e con la collaborazione di Amelia-Musei, dell’Ente Palio dei Colombi, della Pro loco di Amelia e della Corale Amerina.

Dieci gli appuntamenti in programma che spaziano dai tradizionali concerti del Maggio Organistico, alla 51° edizione ormai trasferiti stabilmente nel più favorevole mese di agosto e che valorizzeranno gli organi del territorio con esecuzioni di solisti di fama internazionale, alle conferenze, presentazioni di libri e tour guidati degli strumenti, oltre a tre concerti vocali e strumentali. I due ‘contenitori’ delle iniziative saranno perciò ‘I Concerti del Maggio Organistico’ e ‘Musica nel chiostro’.

Si apre con Gabriele Catalucci che, nella galleria del complesso Sant’Angelo, parlerà dell’organo e degli strumenti storici dell’Amerino in preparazione ai concerti che seguiranno. In particolare Paolo Bougeat presenterà un programma interamente dedicato a Johann Sebastian Bach al magnifico organo tardo-cinquecentesco della chiesa di San Magno. Il maestro austriaco Gustav Auzinger nella Collegiata di Lugnano, all’organo costruito da Johannes Conradus Werler nel 1756, eseguirà brani di autori italiani e austriaci mentre Silvano Rodi, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Giove, unirà l’organo alle percussioni storiche di Sonia Borella. All’organo si unirà inoltre la tromba barocca di Andrea di Mario nella chiesa di S. Maria della Neve a Penna in Teverina.

Il 1° agosto il duo Ceccarelli-Ciofini presenterà un programma di sonate barocche per flauto traversiere e clavicembalo interamente dedicato a compositori veneziani del Sei e Settecento, mentre l’8 agosto il Trio D’Arna ripercorrerà la storia della canzone italiana da Fred Buscaglione a Franco Battiato. Il 13 agosto sarà la volta del Complesso barocco InCanto che, diretto da Fabio Maestri, eseguirà musiche di Bach, Pergolesi e Händel diretto da Fabio Maestri.

Il 16 agosto Rita Nanni presenterà il volume dedicato al compianto sassofonista Marco Collazzoni e a tutto questo si aggiungeranno due tour degli organi storici organizzati nei primi due sabati del mese in collaborazione con Amelia-Musei. Tutte le iniziative avranno inizio alle ore 18.30 e sono ad ingresso libero, ad eccezione dei tour organistici (previsti in partenza alle 9.30 con prenotazione presso il museo archeologico di Amelia). Un programma, dunque, per tutti i gusti da godere nelle belle chiese dell’Amerino e nel quattrocentesco chiostro attiguo alla chiesa di Sant’Agostino.