93enne si perde andando a funghi: ritrovato dai vigili del fuoco

Ricerche a buon fine fra il pomeriggio e la prima serata di mercoledì a Perugia, dove i vigili del fuoco hanno ritrovato, dopo un paio d’ore di apprensione, un uomo di 93 anni che si era perso andando a funghi nella zona di Monte Bagnolo Valbiancara. Il bosco gli era noto, da ‘fungarolo’ esperto, ma l’anziano ha perso l’orientamento e così per rintracciarlo è stato necessario attivare vigili del fuoco, Soccorso alpino e carabinieri. Raggiunto telefonicamente, il 93enne non ha saputo fornire notizie utili per il rintraccio e inutile si è rivelata anche la geolocalizzazione delle celle telefoniche. Fortunatamente i vigili del fuoco del distaccamento Cavour (Perugia) lo hanno rintracciato poco dopo le 19 – le ricerche erano scattate alle 17.45 circa – in buone condizioni di salute. E la situazione si è risolta.

