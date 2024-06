A Casteltodino «traffico, asfalto rovinato e non solo»

di Voltero Petrocchi

già sindaco di Acquasparta

Se uscendo dalla superstrada prendi per Montecastrilli, un cartello di benvenuto ti dice che stai entrando in un comune ‘sostenibile’, ‘amico delle api’ e che, deduci, fa dell’ambiente il proprio marchio ed il proprio vanto. Il viandante incuriosito, va al volo sul sito del Comune e scopre che abbiamo l’assessorato alla bellezza, le panchine giganti e la piazza intitolata a Raffaella Carrà. Nel frattempo (il viandante) arriva a Casteltodino, scende dall’auto e si trova… ‘come un gatto in tangenziale’. Pensa (il viandante) di esser capitato in un altro Comune, che lì di ‘sostenibile’ non vede e non sente alcunché. Chiede in giro ed ha la conferma che Casteltodino è Comune di Montecastrilli e che il traffico bestiale, il frastuono dei camion che rimbalzano sull’asfalto ammalorato, i mattoni lungo strada persi da chi li trasportava fanno ormai parte del paesaggio. Viene anche a sapere (il viandante) che però arriverà un marciapiede e che, finalmente, finiranno le sofferenze. Non si sa bene di chi ma questo non parrebbe così importante.