‘Salute in Umbria: prospettive e sfide’: è il titolo della puntata di ‘Nero su Bianco’, il talk condotto dal giornalista Laurent De Bai, in onda mercoledì 9 aprile alle 20.45 su Umbria Più (canale 15 del digitale terrestre). Ospiti in studio la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il responsabile di Ansa Umbria, Claudio Sebastiani. Durante la trasmissione, spiega una nota, «la presidente Proietti illustrerà nel dettaglio la manovra ‘Salva Umbria’, progettata per affrontare il disavanzo sanitario regionale». Si discuterà anche «delle difficoltà legate alla mobilità passiva e dei tagli del Governo agli enti locali, che hanno aggravato la situazione finanziaria».

