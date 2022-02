A Pale si formano nuovi accompagnatori escursionisti

Lo scorso 19 febbraio a Pale (Foligno), presso la sede dell’associazione ‘Valle Umbra Trekking’ nonché sede istituzionale della Federazione Italiana Escursionismo (Fie), alla presenza di tutto il consiglio regionale della Fie, è iniziato il 43° corso per la formazione di accompagnatori escursionisti, organizzato dal comitato regionale umbro che, fra le altre cose, conta 600 soci e cura il tratto umbro del sentiero europeo dell’E1 che parte da Capo Nord ed arriva a Capo Passero per un totale di 7 mila chilometri. Il corso avrà la durata di 60 ore complessive di cui 30 teoriche e 30 pratiche, con una tolleranza di assenze del 10% e la possibilità di recupero; si chiuderà il prossimo 4 giugno.

Al lavoro

«L’adesione al corso – spiegano gli organizzatori – ha avuto un ottimo riscontro da parte di diverse associazione dell’Umbria, a testimoniare che l’appartenenza alla Federazione è un’ottima opportunità per la conoscenza dell’ambiente in cui si vive e per esprimere la propria disponibilità alla vita associativa». Dopo la registrazione dei corsisti, a cui è stato chiesto di esprimersi circa le proprie aspettative, hanno fatto seguito gli interventi di Stefano Paggetti – presidente del consiglio regionale – che dopo aver ringraziato i partecipanti, ha presentato le finalità e gli obiettivi da raggiungere, e quello di Carlo Valentini – direttore del corso – che ha brevemente presentato il programma, il team di docenza e le modalità di svolgimento delle lezioni.