«A Pasqua mandate in soffita le ossessioni per la linea». I consigli della nutrizionista

di Gabriele Ripandelli

Pasqua dopo Natale e capodanno è la prima festa che solitamente viene associata a grandi abbuffate. Non si festeggia sempre in famiglia ma è una giornata che solitamente si organizza intorno al pranzo e che è seguita in maniera importante sul piano nutrizionale dalla pasquetta, giornata più stile picnic. La nutrizionista umbra Melissa Finali consiglia di «non vivere questo momento in maniera angosciante per paura di fare danni e di non togliere gusto ai momenti di convivialità». Alcuni consigli per mantenere i buoni propositi senza rinunciare al piacere del buon mangiare.

L’uovo di pasqua

I più piccini ne vanno ghiotti, i grandi difficilmente ne fanno a meno. Vengono anche organizzate delle vere e proprie cacce all’ovetto, considerando l’importanza che il profano coniglio pasquale ha preso al fianco della sacra resurrezione di Cristo. Il primo monito di Finali da tenere a mente, mentre si passa da uno scaffale all’altro: «Vale sempre il concetto che non sarà lo ‘sgarro’ ogni tanto a creare un problema». Cosa bisogna però verificare? «La quantità minima di cacao e burro di cacao che devono essere i primi ingredienti. Per il fondente, il cacao non deve essere inferiore al 35% e il burro di cacao circa il 18%. Nel cioccolato al latte invece 25% di cacao e 14% di latte, a meno che non sia definito ‘finissimo’ o ‘extra’ dove il cacao deve essere a circa il 30% e il latte al 18%». La fatidica domanda finale è: al latte o fondente? «Quello che piace di più, anche perché dal punto di vista delle calorie cambia poco: 100 grammi di fondente sono circa 515 kcal mentre 100 grammi di cioccolato al latte corrispondo a circa 530 kcal».

Idee per il pranzo

Finali si mette ai fornelli e consiglia alcuni piatti proponibili per Pasqua e pasquetta: «Rispettate la stagionalità dei prodotti. La primavera è arrivata e possiamo permetterci di portare in tavola molti più alimenti rispetto a quelli che la stagione invernale ci ha proposto. Non c’è bisogno di piatti troppo elaborati, manteniamoci sulle preparazioni semplici e colorate». Passiamo al menù. Cominciamo con un po’ di verdure crude: «Il nostro antipasto può essere un’insalata mista per abbassare l’indice glicemico. Possiamo metterci ravanelli e arricchirla con gli ultimi scampoli di verdure invernali come il cavolo rosso, ottimo per salvaguardare la salute del cuore, e i finocchi che hanno proprietà sgonfianti. Aggiungiamo una spolverata di frutta secca, ricca di omega-3 e omega-6, e le ultime arance o pompelmi che sono ricchi di vitamina C. Molto utili anche per tenere a bada gli effetti delle allergie di stagione». Il primo piatto può essere più leggero: «Una porzione parsimoniosa ci permette di passare al secondo e assaggiare un po’ di tutto. Un’idea può essere un risotto con asparagi che sono depurativi e diuretici». Il secondo è invece la nostra portata principale, ma si può anche non usare la carne: «Può essere costituito da legumi. Possiamo anche lavorare di fantasia e creare una purea di cicerchie, delle polpette di fagioli o uno sformatino di ceci. Possiamo accompagnarlo con dei carciofi che danno gusto mantenendo leggera la portata». Non c’è bisogno di evitare il dolce essendo una giornata di festa: «E’ una stagione colorata la primavera. Cominciano a comparire le prime fragole che possiamo utilizzare come dessert, decorate con un po’ di cioccolato fondente dell’Uovo di Pasqua da sciogliere a bagnomaria con un po’ di acqua». Tanti auguri da Melissa: «Auguro a tutti una buona Pasqua. Sicuramente mangeremo un po’ più del solito senza caricare eccessivamente il nostro organismo ed evitando la sgradevole sensazione di pesantezza post abbuffate». Allora perché no, godetevi il pranzo e dopo fate una bella passeggiata all’aria aperta.