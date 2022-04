A Terni FdI ‘suona la carica’: «Pronti per le tappe elettorali»

Si è svolta domenica all’hotel Garden di Terni l’assemblea dei quadri e degli iscritti a Fratelli d’Italia. «Un momento tangibile di confronto e dialogo – spiegano da FdI – tra le massime cariche regionali e provinciali del partito e gli iscritti».

«Un’ascesa importante»

Nei vari interventi sono stati ricordati i risultati raggiunti dal partito negli ultimi mesi: «Un aumento degli iscritti per il 2021 esponenziale, tra i primi partiti in Italia; il successo alle elezioni amministrative di Amelia, con l’entrata in giunta degli assessori Alberto Rini e Luigia Moscatelli e nel consiglio comunale del consigliere Tommaso Agabiti; stesso importante risultato per le elezioni nella Provincia di Terni che hanno visto non solo la vittoria, ennesima, del centrodestra, ma anche un allargamento della squadra di Fratelli d’Italia all’interno del consiglio provinciale con la nomina della vicepresidente Monia Santini e del consigliere Umberto Garbini, presidente del consiglio comunale di Orvieto».

«Ora le partite elettorali di Narni e Terni»

«Ora – prosegue Fdi Terni – tutti gli occhi sono puntati sui temi della sanità e sulle prossime elezioni amministrative: Narni 2022 e Terni 2023. Su questi due fronti si giocheranno partite importantissime. Stiamo anche lavorando assiduamente, grazie all’assessore comunale al bilancio Orlando Masselli, alla delicata questione del dissesto finanziario del Comune di Terni. Infine abbiamo salutato l’ingresso ufficiale nel partito di Anna Margaritelli (ex Lega, ndR), che andrà a far parte delle sei consigliere battagliere del Comune di Terni». All’assemblea, presieduta dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Paolo Alunni Pistoli, sono intervenuti il deputato Emanuele Prisco, il senatore Franco Zaffini, il membro dell’esecutivo nazionale Alfredo De Sio e la consigliera regionale Eleonora Pace.