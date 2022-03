A Terni il Soroptimist organizza gli ‘Stati generali delle pari opportunità’

I Soroptimist International Club dell’Umbria e delle Marche, con il patrocinio del Comune di Terni e in collaborazione con la Bct, organizzano per venerdì 11 marzo – dalle ore 10 presso la biblioteca comunale di Terni – gli ‘Stati generali delle pari opportunità’. Numerosi gli interventi in programma: nella sessione del mattino ci saranno la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, l’assessore comunale alle pari opportunità Elena Proietti, la presidente della commissione pari opportunità del Soroptimist International d’Italia Maria Antonietta Lupi, le presidenti delle commissioni pari opportunità delle Regioni Umbria e Marche, Caterina Grechi e Maria Lina Vitturini. Parleranno anche le presidenti dei vari Soroptimist coinvolti nell’iniziativa: Gabriella Agnusdei (Perugia), Stefania Capponi (Terni, moderatrice dell’evento), Graziella Pascucci Presidente (Valle Umbra), Antonietta Caterina Daniele (Ancona), Piera Seghetti (Ascoli Piceno) e Catia Mastantuono (Jesi). La sessione pomeridiana – dalle ore 15 e accreditata presso l’Ordine degli avvocati di Terni a scopo formativo – prevede gli interventi del presidente dell’Ordine Marco Franceschini, della presidente del tribunale di Terni Rosanna Ianniello, della presidente del Consiglio nazionale forense Maria Masi, della preside della classe accademica di scienze sociali presso la scuola superiore ‘Sant’Anna di Pisa, Anna Loretoni. A seguire parleranno i referenti dei comitati pari opportunità degli avvocati di Terni, Perugia e Spoleto.

