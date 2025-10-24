È nata a Terni, e la sede è in via Roma 137, Art&Fab: una nuova associazione culturale fondata da Fabiola Vitale e Anna Rita Galeazzi. «Vogliamo unire tradizione artistica e innovazione contemporanea. Questa è la missione con cui è nata Art&Fab», affermano. All’origine ci sono «l’amore e la passione per l’arte in tutte le sue forme ed espressioni che guarda al futuro, senza dimenticare le radici, convinte che la cultura sia il motore più potente per far crescere comunità e territori»

Il primo obiettivo è quello «di creare un punto di incontro dinamico ed inclusivo, capace di valorizzare il patrimonio culturale locale e allo stesso tempo aprirsi a nuove forme di espressione: dall’arte figurativa al design, dal teatro alla musica, fino alle contaminazioni digitali e multimediali».

«Vogliamo che Art&Fab – affermano Fabiola Vitale e Anna Rita Galeazzi – sia un’associazione in cui le idee prendono forma, vita e si trasformano in progetti concreti realizzare un laboratorio vivo, aperto a tutti, dove arte e innovazione possano dialogare e crescere insieme».

L’associazione si propone di organizzare «mostre, workshop, eventi culturali e artistici e collaborazioni con altre associazioni, con scuole e istituzioni, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Grande rilievo verrà dato anche alle tecnologie digitali, viste come strumenti per rendere la cultura più accessibile e interattiva». Art&Fab creerà «una serie di iniziative pubbliche che coinvolgeranno artisti locali e nazionali, per creare un tessuto culturale nuovo, partecipativo e inclusivo».