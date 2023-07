A Terni nasce la Fondazione Its academy jobsfactory Umbria

«Risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. E’ fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese». E’ stato sottoscritto lunedì mattina dai soci fondatori l’atto costitutivo della Fondazione Its academy jobsfactory Umbria, istituzione di formazione terziaria non universitaria.

L’idea nata da diversi incontri

I soci fondatori sono la diocesi di Terni, Narni e Amelia, la Fondazione San Michele Arcangelo, il Comune di Terni, il Comune di Narni, l’Itt ‘Allievi-Sangallo’ di Terni, Api servizi di Confapi Umbria, Acciai Speciali Terni, Cosp Tecno Service, Asm Acea, Fondazione GT Tecnology (istituto di ricerca), Consorzio Officium, Consorzio SMA, Fondazione Et Labora, Fondazione Ikaros, fondazione Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy-Jobs Academy, Fondazione Meet Human, Consorzio Job Factory, Job Talent, Cesta, Fondazione Jobs University. Presidente è stato nominato il dottor Roberto Mele della fondazione San Michele Arcangelo fino all’espletamento delle procedure di riconoscimento e registrazione dell’Its Academy jobsfactory Umbria e quindi l’accreditamento nel sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Una realtà sorta dopo l’arrivo di monsignor Francesco Soddu a Terni nella prima fase di conoscenza della realtà sociale e produttiva del territorio avviata con il supporto della commissione lavoro della diocesi presieduta da Ermanno Ventura. I contatti con il presidente della Fondazione San Michele arcangelo dottor Daniele Nembrini, hanno poi permesso l’avvio di questo progetto per i giovani e le imprese del territorio. «Proponendo una riflessione su questa prospettiva formativa sul territorio – ha detto il vescovo Soddu – ho avuto una larga adesione e riscontri positivi. Il progetto dell’Its è stato perseguito con impegno e da me benedetto, come opera che serva il territorio di Terni, a fare rete tra le realtà sociali e imprenditoriali del territorio. Ho voluto che fossero presenti le acciaierie, all’epoca appena rilevate dal gruppo Arvedi perché espressione principale di questo territorio».

La formazione dell’Its

La Fondazione Its academy jobsfactory Umbria, che trova ispirazione nei valori cristiani di giustizia, lavoro, amore e verità, svilupperà la sua opera nella sede presso l’istituto Leonino a Terni, con la formazione professionalizzante degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nel settore dell’efficientamento energetico, individuato dalle aziende come settore di sviluppo nel territorio locale. La scuola di formazione prevede due anni per il conseguimento del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e la possibilità di un terzo anno di lavoro in apprendistato che consente, in convenzione con gli istituti universitari, di conseguire anche un diploma di laurea triennale. I percorsi formativi sono strutturati in semestri suddivisi in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L’attività formativa è svolta per almeno il 60% del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35% della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all’estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio; i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento dei crediti formativi del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell’inserimento professionale; la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto.