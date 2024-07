A Terni prevenzione estiva con controlli gratuiti della vista

Fino al 10 agosto Uici Terni svolgerà una campagna di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso la distribuzione di materiali informativi e di gadget in varie località della provincia con i consigli per affrontare l’estate preservando la salute e la vista. L’iniziativa ‘La prevenzione non va in vacanza’ è promossa e sostenuta dalla sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – Iapb Italia Onlus, in collaborazione con l’unione italiana ciechi e ipovedenti.

Grazie al lavoro svolto in sinergia con le Pro loco di Piediluco, Marmore, Arrone e Castel dell’Aquila, attente al tema della prevenzione, Uici sarà presente a diverse iniziative con materiale informativo: ‘Festa delle Acque’ a Piediluco, ‘Castellando’ a Castel dell’Aquila, ‘Archeologia industriale e vernacolo’ a Marmore. Durante l’iniziativa è possibile prenotarsi per effettuare un check-up ortottico gratuito – rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni – grazie alla collaborazione della ortottista Maria Carlotta Busatti e la supervisione dell’oculista Marco Ilari. I check-up giovedì 18 luglio nei locali del centro sociale Spazio libero capitone, martedì 23 luglio nei locali di Pro loco di Marmore e martedì 16 luglio in locali messi a disposizione dalla Pro loco di Arrone. Il 15 luglio è prevista una giornata di misurazione visus in collaborazione con la Usl Umbria 2, presso le sedi: ospedale Santa Maria della Stella Orvieto 0763.307325; ospedale San Giovanni Battista Foligno 0742.3397046; Distretto via Bramante Usl 2 0744.204002; ospedale San Matteo degli Infermi Spoleto 0743.210259. «Ringraziamo i Leo Club e Lions Club Terni Host, presidente Alessandra Robatto – dicono da Uici Terni -per il patrocinio concesso e la Usl Umbria 2 sempre attenti e impegnati in tutti gli aspetti della prevenzione visiva».