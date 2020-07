Diversi precedenti penali alle spalle anche per furto, 22 anni e originario della Romania, proveniente da un campo nomadi di Roma: gli agenti della squadra Volante lo hanno fermato mercoledì mattina a Terni, nell’ambito dei controlli che hanno interessato anche il mercatino settimanale. Il giovane non ha giustificato la sua presenza in città e per questo è stato colpito da foglio di via per tre anni emesso dal questore Roberto Massucci.

