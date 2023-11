A Terni una targa in memoria di Torquato Secci

LE FOTO

Su iniziativa della Amatori Podistica Terni e dell’amministrazione comunale è stata scoperta venerdì mattina una targa, apposta nel parcheggio accanto la stazione ferroviaria, in memoria di Torquato Secci, padre di Sergio, morto in seguito alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. «La targa – è stato spiegato – vuole appunto ricordare e non dimenticare quanto accaduto a Bologna e l’impegno di Torquato Secci anche in qualità di presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime di quella strage».