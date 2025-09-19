Aggiornamento ore 15.28 – Secondo quanto appreso, l’incidente è accaduto a seguito dell’eplosione di due pneumatici del trattore del tir. In merito alla viabilità, Autostrade riferisce che «è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e Orvieto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia Stradale e il personale della direzione 5° tronco di Roma di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Firenze. Gli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, devono anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto in direzione Firenze».

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di venerdì lungo l’autostrada A1 poco oltre lo svincolo di Attigliano (Terni) in direzione nord (chilometro 476). Il conducente di un autoarticolato ne ha perso il controllo, sbandando e finendo con il mezzo ribaltato su un lato. Sul posto la polizia Stradale di Orvieto – che riferisce che non risultano persone rimaste ferite -, i vigili del fuoco e personale di Autostrade. Fisiologiche le code e i disagi, visto che il traffico è completamente bloccato dal mezzo pesante. Alle ore 15 si registrano 3 chilometri di coda, in aumento. In aggiornamento

