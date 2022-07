Un chilometro di rallentamenti e disagi per il traffico. A causarli lungo l’autostrada A1 nel pomeriggio di sabato è stato un incendio che ha coinvolto una Ford in direzione sud, al km 468: i due occupanti sono scesi dal veicolo senza riportare ferite. Sul posto per la gestione del traffico e lo spegnimento si sono portati gli agenti della polizia Stradale ed i vigili del fuoco. Le fiamme hanno poi coinvolto la scarpata adiacente, ma la situazione è sotto controllo.

