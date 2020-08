Attimi di tensione nel pomeriggio di giovedì lungo l’A1, tra Attigliano ed Orvieto. Alle 15.30 un’auto è andata in fiamme al km 459, in direzione Firenze: nessuna conseguenza per una mamma e due bimbi che erano all’interno, partiti dalla Campania per andare ad Udine. La donna è riuscita a guidare fino ad una piazzola di sosta vicino Baschi prima che il veicolo – andato distrutto – prendesse fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale e i vigili del fuoco di Orvieto.

