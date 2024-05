A1: autoarticolato in fiamme manda in tilt l’autostrada fra Fabro e Orvieto

LE FOTO

Aggiornamento ore 19.05 – La polizia Stradale di Orvieto riferisce che «il traffico in carreggiata nord è regolare. Resta l’uscita obbligatoria a Fabro per chi proviene da Firenze ed è interdetto l’ingresso in A1 per chi è diretto verso sud». Tale misura «permarrà fino all’istituzione dello scambio di carreggiata che sta montando personale di Autostrade».

Aggiornamento ore 18.54 – La polizia Stradale di Orvieto comunica che sono state riaperte la carreggiata nord e la corsia di sorpasso in carreggiata sud: inizia il deflusso dei 9 chilometri di coda formatisi. Precedentemente i vigili del fuoco avevano concluso le operazioni di spegnimento, avviando il raffreddamento del materiale bruciato.

Pomeriggio di disagi, quello di mercoledì, lungo l’autostrada A1 fra i caselli di Fabro e Orvieto, in provincia di Terni. All’altezza del chilometro 438 sud (direzione Roma) è infatti divampato un incendio autonomo che ha interessato un autoarticolato che trasportava gomma industriale. Dal rogo si è alzato un denso fumo nero visibile da chilometri di distanza e che ha invaso le carreggiate. Sul posto, per gestire la viabilità e coordinare le operazioni di soccorso, si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Orvieto. Con loro, gli addetti di Autostrade per l’Italia, i volontari della Protezione Civile di Orvieto e, ovviamente, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e dei distaccamenti di Orvieto e Amelia. Quest’ultimi, con quattro mezzi e dodici unità, hanno provveduto a spegnere il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento da parte del personale del 115. Nessuno è rimasto ferito nell’accaduto e l’autoarticolato è stato l’unico mezzo coinvolto dalle fiamme. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con fisiologiche quanto significative conseguenze per la viabilità in termini di code, per consentire l’intervento di forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Chiusa pertanto anche la carreggiata nord, a sua volta invasa dal fumo e utilizzata per un tempestivo intervento dei vigili del fuoco.