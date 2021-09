A1, camper si ribalta tra Attigliano e Orvieto: una ferita

Incidente senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di domenica lungo il tratto umbro della A1, tra Orvieto e Attigliano. L’impatto autonomo ha coinvolto un camper, ribaltatosi: il conducente è rimasto illeso, mentre la passeggera è stata trasportata in codice giallo all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Oltre al 118 sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto – accertamenti e gestione della viabilità – e il personale di Autostrade per l’Italia. Inevitabile rallentamento per il traffico, con situazione in via di risoluzione.

Condividi questo articolo su