A1, cavalcavia chiuso: «Riapre il 4 maggio»

Il cavalcavia numero 319 – quello lungo la strada statale 205 ‘Amerina’ e che attraversa l’autostrada A1 fra Orvieto e Attigliano – chiuso martedì sera da Anas su richiesta di Autostrade per l’Italia, riaprirà il 4 maggio una volta terminata l’esecuzione di «attività propedeutiche alla progettazione e agli interventi di manutenzione» . A comunicarlo è Autostrade per l’Italia.

La comunicazione

«A seguito delle periodiche verifiche alle infrastrutture della rete, effettuate da società esterne specializzate di ingegneria, la Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia ha disposto l’esecuzione di attività propedeutiche alla progettazione e agli interventi di manutenzione al cavalcavia n. 319 dell’A1, situato al km 457 della Milano-Napoli (nel tratto tra Orvieto e Attigliano). Tali attività verranno effettuate fino al 4 maggio, anche in considerazione degli attuali ridotti volumi di traffico sulla viabilità esterna per le restrizioni anti Covid-19, senza interferire sulla circolazione autostradale. In quella dunque verrà riaperto il transito sul cavalcavia».

CAVALCAVIA CHIUSO, COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Il sindaco di Baschi: «Bene riapertura il 4 maggio»

Così il primo cittadino di Baschi, Damiano Bernardini: «La viabilità interessata da questa interruzione riveste una grande importanza per l’intero territorio orvietano, poiché comprende lo snodo con la SS 448 che rappresenta il principale collegamento con il resto della regione Umbria. Riteniamo molto positivo il fatto che la circolazione possa essere garantita già a partire dal 4 maggio, data in cui dovrebbe avvenire la ripresa della gran parte delle attività produttive».