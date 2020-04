A1, chiude cavalcavia fra Orvieto e Baschi per motivi di sicurezza

Motivi di sicurezza. Questa la ragione alla base del chiusura del cavalcavia lungo la strada statale 205 ‘Amerina’, fra Orvieto e Baschi (Terni), che passa sopra l’autostrada A1. Il provvedimento è stato assunto da Anas di concerto con Autostrade per l’Italia. Definite le conseguenti modifiche relative alla viabilità locale che vedono in campo anche la polizia Stradale.

La nota di Anas

Così Anas nella prima serata di martedì: «La strada statale 205 ‘Amerina’ è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 45,800, tra Baschi Scalo e il bivio per Todi/E45 (innesto SS448), in corrispondenza del tratto che sovrappassa la sottostante autostrada A1. La chiusura è stata richiesta dalla società Autostrade per l’Italia al fine di eseguire interventi sul cavalcavia autostradale in gestione alla stessa società».

Cosa cambia

«Il traffico proveniente da Todi/E45/SS448 e diretto a Orvieto dovrà proseguire sulla SS 205 ‘Amerina’ in direzione Baschi/Amelia; superato l’abitato di Baschi dovrà svoltare sulle strade provinciali 10 e 11 in direzione Alviano/Attigliano fino alla località Stazione di Alviano, svoltare a destra sulla strada provinciale 19 in direzione Castiglione in Teverina, proseguire sulla viabilità provinciale (SP 5, SP46, SP98) in direzione Orvieto/Baschi fino a reimmettersi sulla SS205 in località Baschi Scalo. Viceversa, il traffico proveniente da Orvieto e diretto a Todi/E 45/SS 448 dovrà svoltare a destra sulla SP98 in direzione Castiglione in Teverina, proseguire sulla viabilità provinciale (SP 46, SP 5, SP 19) in direzione Graffignano/Attigliano, svoltare a sinistra sulle strade provinciali SP 11 e 10 in direzione Alviano e proseguire in direzione Orvieto fino a reimmettersi sulla SS 205. Il traffico della SS 205 proveniente da Amelia e diretto a Orvieto dovrà svoltare sulla SP 30 in direzione Alviano; in località Stazione di Alviano svoltare a destra sulla strada provinciale 19 in direzione Castiglione in Teverina, proseguire sulla viabilità provinciale (SP 5, SP 46, SP 98) in direzione Orvieto/Baschi fino a reimmettersi sulla SS 205 in località Baschi Scalo. Viceversa, il traffico proveniente da Orvieto e diretto ad Amelia dovrà svoltare a destra sulla SP 98 in direzione Castiglione in Teverina, proseguire sulla viabilità provinciale (SP 46, SP 5, SP 19) in direzione Graffignano/Attigliano, svoltare a sinistra sulla SP 11 in direzione Alviano superare l’abitato di Alviano fino a reimmettersi sulla SS205».

Lattanzi: «Chiusura almeno fino al 4 maggio»

Il presidente della Provincia di Terni e sindaco di Guardea, Giampiero Lattanzi, così in un post: «Sono stato appena informato da Anas, quale presidente della Provincia di Terni, che il ponte sull’Autosole sarà chiuso, presumibilmente fino al 4 maggio, per lavori urgenti. Il provvedimento é stato adottato d’intesa da Società Autostrade ed Anas che in quel tratto gestisce la sede viaria. Come Provincia stiamo allestendo la segnaletica per la viabilità alternativa. Il traffico ‘pesante’ sarà deviato per Castiglione tramite Alviano; il rimanente Castiglione, bivio San Lorenzo o Corbara. Seguiranno altre informazioni».