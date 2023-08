Violento impatto nella mattinata di lunedì lungo la A1, non distante dall’area di servizio Fabro in carreggiata sud. Due le autovetture coinvolte con altrettanti feriti: fortunatamente non risultano essere in gravi condizioni. Inevitabili disagi per il traffico. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia Stradale di Orvieto.

Condividi questo articolo su