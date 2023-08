A1: incidente ‘a tre’ fra Fabro e Chiusi. Anche bambini coinvolti. «No feriti gravi»

Incidente stradale intorno alle ore 13 di giovedì lungo il tratto umbro dell’autostrada A1 compreso tra Fabro (Terni) e Chiusi (Siena), chilometro 417 in direzione nord. Tre i veicoli coinvolti – riferisce la polizia Stradale di Orvieto intervenuta sul posto con il proprio personale – a bordo dei quali c’erano anche dei bambini: fortunatamente – spiega la Stradale – non si registrano feriti gravi. Oltre al personale della Polstrada orvietana, sul posto si sono portati gli operatori del 118. Fisiologiche le code, in diminuzione dopo che intorno alle ore 13.45 la circolazione è stata ripristinata. Che la giornata di giovedì non sia delle migliori lungo l’Autosole in Umbria, lo conferma poi un altro sinistro – un tamponamento senza feriti – accaduto nella zona di Fabro (tra il chilometro 422 e il chilometro 430) dopo il primo incidente. Anche in questo caso si registrano rallentamenti.

Condividi questo articolo su