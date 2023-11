A1: incidente fra Attigliano e Orte. Scatta la chiusura temporanea

Temporaneamente chiuso, mercoledì mattina intorno alle 9.45, il tratto di autostrada A1 compreso fra gli svincoli di Attigliano e Orte, in direzione Roma. Ciò a causa di un incidente stradale che, avvenuto al chilometro 488+200, ha coinolto due mezzi pesanti. Sul posto, la polizia Stradale e personale di Autostrade per l’Italia. Nel tratto chiuso, la coda è arrivata a toccare i 7 chilometri di lunghezza. Durante la chiusura i veicoli diretti verso Roma, dopo l’uscita ad Orvieto, potranno percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 ad Orte. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Perugia, da cui proseguire sulla E45 per immettersi sulla A1 ad Orte.

