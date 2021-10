A1, si ribalta pulmino con sei operai: muore 56enne, uno è grave

Grave incidente stradale autonomo lungo l’autostrada A1 fra Orte (Viterbo) e Magliano Sabina (Rieti), nel primo pomeriggio di giovedì in direzione Roma. Pesante il bilancio del sinistro – il ribaltamento di un pulmino con a bordo sei operai edili – che è di un 56enne deceduto ed un’altra persona – il conducente – gravemente ferita e trasferita in ospedale con l’elisoccorso, in ‘codice rosso’. Gli altri quattro coinvolti avrebbero riportato lesioni più lievi. Sul posto si sono portati gli operatori del 118, gli agenti della polizia Stradale di Orvieto e Terni, i vigili del fuoco e gli operatori Anas. Significativi i disagi per la viabilità. L’incidente è avvenuto lungo un tratto che ricade nel territorio provinciale di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del pulmino – unico veicolo coinvolto -potrebbe averne perso il controllo a causa dello scoppio di uno pneumatico. L’uomo deceduto è stato sbalzato fuori dal finestrino: i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili: era di originario della Calabria e stava rientrando nella terra di origine dopo essere partito da Ancona insieme ai colleghi.

Aggiornamento viabilità ore 17.07

La coda dei veicoli, in diminuzione, è di 4 chilometri fra Attigliano ed Orte.

Aggiornamento viabilità ore 16.46

«Si segnalano 8 chilometri di coda in diminuzione. Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia per monitorare la coda e velocizzare il deflusso dei veicoli».

Aggiornamento viabilità ore 16.34

«Si segnalano 12 chilometri di coda in aumento, a seguito di un incidente ora risolto avvenuto all’altezza del chilometro 498. Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la Sp 315 per Orte Scalo-Gallese-Borghetto, successivamente la Sp 150 in direzione di Magliano Sabina, dove si può rientrare in autostrada. Oppure si consiglia di uscire ad Orvieto, percorrere la Sp 71 in direzione Montefiascone, quindi la Ss 2 Cassia in direzione Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte fino a raggiungere Orte e seguire la Sp 315 direzione Orte Scalo-Gallese-Borghetto e successivamente la Sp 150 in direzione di Magliano Sabina dove si puo rientrare in autostrada».

Aggiornamento viabilità ore 16.17

«Si segnalano 12 chilometri di coda in aumento. Il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la Sp 315 per Orte Scalo-Gallese-Borghetto, successivamente la Sp 150 in direzione di Magliano Sabina dove si può rientrare in autostrada. Oppure si consiglia di uscire ad Orvieto, percorrere la Sp 71 in direzione Montefiascone, quindi la Ss 2 Cassia in direzione Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte fino a raggiungere Orte, percorrere la Sp 315 direzione Orte Scalo-Gallese-Borghetto e successivamente la Sp 150 in direzione di Magliano Sabina dove si puo rientrare in autostrada».

Aggiornamento viabilità ore 15.50

Autostrade per l’Italia informa che «sulla A1 Milano-Napoli, tra Orte e Magliano Sabina verso Roma, il traffico è bloccato e segnaliamo 11 chilometri di coda in aumento, a partire da Attigliano, a seguito del ribaltamento di un pulmino avvenuto all’altezza del chilometro 498. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la Sp 315 per Orte Scalo-Gallese-Borghetto, successivamente la Sp 150 in direzione di Magliano Sabina, dove si può rientrare in autostrada. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia Stradale, e tutti i mezzi di soccorso».

Aggiornamento viabilità ore 15.32

Autostrade per l’Italia segnala «10 chilometri di coda in aumento» Le restanti indicazioni per i viaggiatori sono quelle già pubblicate nell’aggiornamento precedente delle ore 14.54.

Aggiornamento viabilità ore 14.54

Autostrade per l’Italia informa che «sulla A1 Milano-Napoli, tra Attigliano e Magliano Sabina in direzione Roma, segnaliamo 8 chilometri di coda a seguito del ribaltamento di un pulmino avvenuto all’altezza del chilometro 498. Il traffico al momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Inoltre si registra 1 chilometro di coda tra Ponzano Romano ed Orte in direzione di Firenze. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la Sp 315 per Orte Scalo-Gallese-Borghetto, successivamente la Sp 150 in direzione di Magliano Sabina, dove si può rientrare in autostrada. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia Stradale, e tutti i mezzi di soccorso».