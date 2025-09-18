Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 17.30, lungo l’autostrada A1, nei pressi dello svincolo di Orvieto. Come riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, si è trattato di un tamponamento fra due tir. Il veicolo tamponato – spiega il 115 – trasportava cisterne da mille litri ciascuna, contenti un prodotto chimico inquinante. L’impatto ha causato il ferimento del conducente dell’autoarticolato tamponante, affidato alle cure degli operatori del 118.

Sempre i vigili del fuoco – intervenuti con squadre da Orvieto e Terni – riferiscono che lo scontro ha causato la rottura di parte delle cisterne con un modesto sversamento del prodotto. Fatto che, una volta messi in sicurezza i mezzi, ha portato all’intervento di una ditta specializzata per il travaso dell’intero carico. Sul posto anche la polizia Stradale di Orvieto e gli operatori Autostrade per l’Italia. Alle ore 21 di giovedì l’intervento risulta ancora in atto e in autostrada – direzione sud – si circola su una sola corsia.