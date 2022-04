Abbandonato, vaga nella zona della rocca: polizia salva un cane

‘Fortunato’: così – e forse non poteva essere altrimenti – lo hanno ribattezzato gli agenti del commissariato di Spoleto che martedì mattina hanno trovato l’animale, un cane meticcio di grossa taglia, in stato di abbandono, disorientato e spaventato nella zona della rocca albornoziana. ‘Fortunato’ – riferisce il commissariato spoletino – si è lasciato avvicinare dai poliziotti che lo hanno messo in sicurezza. Verificata l’assenza di collari e di targhette che potessero ricondurre l’animale al padrone, gli agenti hanno prima provato a rifocillarlo, poi hanno richiesto l’intervento di un veterinario per il controllo sanitario. Il cane, in buono stato di salute, è risultato sprovvisto di microchip e nell’impossibilità di risalire al proprietario, è stato temporaneamente custodito presso il canile municipale.

