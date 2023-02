Accoltella la compagna al torace: denunciata 40enne sudamericana

L’intervento della squadra Volante di Perugia è scattato la notte scorsa in via Sicilia, nei pressi del sottopasso che conduce alla stazione ferroviaria di Fontivegge, per la presenza di una donna – 41enne di origini sudamericane – aggredita e ferita con un’arma da taglio.

La testimonianza

Sul posto, oltre al 118 intento a medicare la vittia dell’aggressione, la polizia ha individuato un testimone che ha riferito di aver notato la 41enne insieme ad un’altra donna che, quando si è accorta del passante, è fuggita rapidamente dalla scena. L’uomo si è subito reso conto che qualcosa non andava e, dopo essersi avvicinato alla 41enne – in evidente stato di ebbrezza – ha visto che la stessa era ferita al torace ed ha subito lanciato l’allarme.

Indagine lampo

Una volta medicata, la 41enne sudamericana ha raccontato agli agenti di aver litigato con la propria compagna, 40enne e anche lei originaria del Sud America. La discussione, iniziata per strada, era proseguita nella casa dove la coppia vive. Lì la 40enne, al culmine della lite, aveva preso un coltello e l’aveva colpita al petto. I poliziotti, a quel punto, si sono portati presso la residenza della vittima dove hanno identificato la compagna e un altro cittadino straniero di 42 anni, per poi procedere alla perquisizione domiciliare che ha permesso di individuare un coltello da cucina e una maglietta con delle tracce di sangue, entrambi sequestrati dai poliziotti. Alla fine degli accertamenti la 40enne è stata denunciata per lesioni personali aggravate.