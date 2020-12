Acquasparta, avvistato Matteo Salvini: da ‘turista’?

Non poteva passare inosservata la ‘sosta’ del leader della Lega, Matteo Salvini, lunedì pomeriggio in Umbria e per la precisione ad Acquasparta (Terni). Salvini, da quanto si apprende giunto senza scorta e insieme alla compagna Francesca Verdini, ha raggiunto la cittadina umbra – probabilmente di ritorno da Perugia – non per partecipare ad impegni istituzionali o politici. Chi lo ha notato o ci ha parlato, riferisce di averlo visto fare la spesa in un supermercato, intrattenendosi con il titolare, per poi prendere un caffè. Un momento di relax, di normale quotidianità fra i mille impegni. In tempi elettorali, Salvini aveva detto di voler comprare casa in Umbria, vista la sua presenza in quei periodi quasi quotidiana nel ‘cuore verde d’Italia’. E la zona – dove già si registrano residenze umbre di personaggi, per citarne un paio, come Fausto Bertinotti (Massa Martana) e Nino D’Angelo (Quadrelli, Montecastrilli) – potrebbe, chissà, essere scelta anche dal leader leghista come ‘buen retiro’ per la sua straordinaria bellezza: fra Todi, Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli, San Gemini, Massa Martana, volendo comprendere anche gli estremi di Amelia e Spoleto, si tratta di un pezzo di regione di grandi potenzialità sotto ogni punto di vista.

