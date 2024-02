Acquasparta: cena di Natale ‘far west’ fra furto e botte. Cinque uomini denunciati

Cinque uomini di età compresa fra 21 e 56 anni, legati fra di loro da vincoli di parentela, tutti incensurati – tranne il 56enne – e residenti nello Spoletino. Sono stati denunciati dai carabinieri del comando stazione di Acquasparta alla procura di Terni per furto e lesioni personale aggravate in concorso. La sera della vigilia dello scorso Natale, i cinque avevano cenato insieme in un ristorante della zona di Acquasparta. Lì aveva rubato una lampada da tavolo ‘touch’ e, uscendo dal locale, avevano iniziato a litigare con un cliente – 35enne di Narni – per motivi del tutto futili. Dalle parole erano passati ai fatti, aggredendo l’uomo – poi soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Terni – causandogli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. A seguito delle denunce sporte, per il furto della lampada per le lesioni causate al 35enne, i carabinieri acquaspartani hanno sviluppato un’accurata indagine basata anche su numerose testimonianze, conclusa con la denuncia dei cinque all’autorità giudiziaria.

