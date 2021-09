Acquasparta, concerti ed eventi anche per ‘trattenere’ i giovani del territorio

di Fra.Tor.

Con il concerto di Simone Cristicchi, in programma martedì 7 settembre alle 21.15 in piazza Federico Cesi, si apre la serie di eventi che vedranno protagonisti ad Acquasparta anche Niccolò Fabi e Francesco De Gregori.

Gli eventi in programma

Dopo il concerto di Simone Cristicchi dal titolo ‘Abbi cura di me’, in programma c’è l’evento di Niccolò Fabi – il 10 settembre allo stadio comunale -, poi lo spettacolo ‘Che la vita abbia un senso’ con Beatrice Beltrami e Antonio Minori, due artisti acquaspartani conosciuti anche nel territorio nazionale – l’11 settembre ai giardini di palazzo Cesi – e, infine, il 12 settembre sempre allo stadio, il concerto di Francesco De Gregori.

I giovani del territorio

Il programma è stato presentato lunedì mattina nella sede della Provincia di Terni dagli assessori comunali di Acquasparta al turismo e cultura e alle politiche sociali. In quella sede è stato sottolineato che «i concerti sono l’unica occasione in regione per assistere, questa estate, ai live di Fabi e De Gregori. Prima degli spettacoli gli artisti incontreranno i ragazzi del luogo, specialmente quelli della fascia 13-25 anni, per un dibattito su ‘L’arte che ispira’, al fine di ragionare insieme e capire come, grazie alla passione per l’arte e alle passioni in generale, sia possibile riscattarsi e risollevarsi da situazioni di disagio personale e sociale». Il Comune ha infatti sottolineato che sta varando un programma per cercare di invertire la tendenza dei giovani di Acquasparta ad andare via, fuori comune o addirittura all’estero. Un problema che riguarda una larga fetta di ragazzi e ragazze. Secondo il rapporto Mediacom043 sul ‘buco generazionale’ tra il 2009 e il 2019, infatti, Acquasparta ha perso il 37,3% della popolazione all’interno della fascia 25-40 anni.