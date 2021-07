Acquasparta accoglie Cristicchi, Fabi e De Gregori a settembre

La grande musica dal vivo ad Acquasparta. Saranno Simone Cristicchi, Niccolò Fabi e Francesco De Gregori ad esibirsi tra il 7 e il 12 settembre nell’ambito del progetto ‘Orizzonti nuovi – L’arte che respira – Il Festival Creonti’: la presentazione c’è stata mercoledì mattina a palazzo Donini alla presenza del sindaco Giovanni Montani e della presidente della Regione Donatella Tesei.

Gli eventi

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con R.Com e Artwork srl, con supporto tecnico di Élite Agency Group. Si inizia il 7 settembre in piazza Cesi con il concerto gratuito ‘Abbi cura di me’ di Cristicchi alle 21.15, quindi il 10 Fabi presso gli impianti sportivi, il giorno succesivo spazio a ‘Che la vita abbia un senso’ di Beatrice Beltrani e Antonio Micori. Infine gran chiusura il 12 con Francesco De Gregori sempre nell’area sportiva. «Il progetto é pensato e rivolto alla fascia più giovane della nostra comunità, quella indubbiamente più colpita dagli eventi drammatici della pandemia. Vuole essere un’alternativa alla noia, uno stimolo a lasciarsi ispirare dall’arte, dalle passioni e a realizzare i propri obbiettivi», ha spiegato Montani. «Gli eventi daranno il via ad una serie di appuntamenti invernali fatti di laboratori, iniziative, corsi e cicli di conferenze promossi da Artwork srl. La presidente Tesei ha sottolineato come la Regione abbia bisogno di progetti come questo, sottolineando il grande valore degli artisti coinvolti e delle competenze messe in campo: di questo, come amministrazione, siamo onorati ed orgogliosi e ringraziamo sia la presidente Tesei, sia l’Assessore Agabiti per l’attenzione e l’incoraggiamento dimostratici in queste settimane». Nei prossimi giorni via alla vendita online dei biglietti e le prenotazioni per il concerto gratuito in piazza.

Coesione giovanile

«Questo è il tipo di evento – ha invece evidenziato Tesei – su cui punta l’Umbria. Un evento continuativo nel tempo, che ha un occhio di riguardo per i giovani, che coinvolge i vari aspetti della nostra regione, che ha carattere sociale, culturale e promozionale. Per questo mi complimento con l’amministrazione di Acquasparta e ribadisco il sostegno della Regione». Il progetto nasce dall’esigenza di «rendere i giovani del territorio sempre più partecipi nonché protagonisti di iniziative sociali, culturali e artistiche al passo con i tempi, in grado di motivare e valorizzare gli interessi, le potenzialità, i desideri e le speranze di coloro che rappresentano il futuro del nostro borgo». La pandemia ha minato profondamente le fondamenta della nostra società, non solo in termini sanitari ed economici, ma anche e soprattutto in termini di relazione e socialità.