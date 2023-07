Acquasparta e Montecastrilli entrano tra le ‘Spighe Verdi’

Ci sono anche due territori umbri tra le new entry delle ‘Spighe Verdi’, il riconoscimento – giunto all’ottava edizione – della Fee-Foundation for environmental education. Si tratta dell’organizzazione che premia i migliori comuni rurali: c’è il semaforo verde per Acquasparta e Montecastrilli, entrambe in provincia di Terni. Stessa sorte per Castiglione Falletto, Gamalero, Orbetello, Gioia dei Marsi, Nova Siri, Foiano di Val Tortore, Ome, Miglierina e Maruggio. Per loro un plauso nell’ottica di scelte virtuose per migliorare le condizioni dell’ambiente e la qualità di vita della comunità. In tutto sono 72 i Comuni nella lista e per l’Umbria ci sono anche le conferme di Deruta, Montefalco, Todi, Norcia e Scheggino.

