Acquasparta: la contrada del Ghetto vince la 23esima edizione de ‘La festa del Rinascimento’

È la contrada del Ghetto ad essersi aggiudicata la vittoria della 23esima edizione de ‘La festa del Rinascimento’ di Acquasparta. «Grande soddisfazione e gioia per la terza vittoria di fila», ha commentato Amedeo Tondi, presidente della contrada del Ghetto. «Quinta vittoria consecutiva per il ‘Grande gioco dell’oca’, terza di fila per la gara teatrale, di nuovo primi nella gara gastronomica, parlando in termini tennistici un ottimo ‘Grande Slam’. A questi successi si aggiunge la prima, ma importantissima vittoria della ‘Giostra dei tamburi sonanti’, gara molto ambita dai gruppi dei tamburini delle contrade».

«Sempre forza Ghetto»

«Mi voglio congratulare, per primo, proprio con i nostri tamburini – ha aggiunto Tondi – perché ci hanno regalato una soddisfazione immensa con una prova eccellente che ci ha consentito di portare a casa il primo posto. La contrada ha investito risorse economiche e fisiche affinché questo gruppo crescesse e maturasse sia sotto il punto di vista tecnico, sia sotto quello caratteriale e quest’anno si sono visti i risultati, grazie anche al maestro Luca Vatelli che è riuscito a far crescere l’autostima nei ragazzi che con molto impegno e dedizione sono riusciti a coronare quello che un paio di anni fa era solo un sogno. Una nota di merito va sicuramente ai nostri straordinari cuochi che per la prima volta quest’anno hanno cucinato ‘live’ difronte a qualche centinaio di persone sicuri e determinati. Non ci sono più parole per descrivere ed elogiare i giocatori dell’oca, il capitano e l’allenatore semplicemente formidabili. La compagnia teatrale si conferma un gruppo solido e coeso che riesce ogni anno a far inserire con facilità nuovi attori, anche molto giovani: straordinari. La taverna quest’anno ha realizzato numeri importanti incrementando notevolmente le presenze soprattutto nei giorni infrasettimanali, servendo ai propri clienti piatti tipici della tradizione umbra di ottima qualità. Un plauso e un ringraziamento particolare va a tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato in cucina, sono stati giorni impegnativi e faticosi. Ringrazio inoltre tutti i contradaioli che si impegnano tutto l’anno nei vari gruppi di lavoro, i responsabili dei gruppi che ogni anno lavorano per migliorarsi facendo attenzione ai minimi dettagli per far si che la contrada del Ghetto possa dare battaglia in ogni competizione ed ottenere grandi successi. Concludo ringraziando il presidente dell’ente Rinascimento, Chiara Andreucci, tutto il direttivo, i presidenti delle contrade di San Cristoforo e Porta Vecchia con la consapevolezza che è stato fatto un ottimo lavoro di squadra anche quest’anno, che ha consentito a ‘La festa del Rinascimento’ di raggiungere un livello eccellente nel panorama delle feste storiche dell’Umbria. Sempre forza Ghetto».

I ringraziamenti

«È con grande soddisfazione che si chiude questa 23esima edizione», ha commentato Chiara Andreucci, presidente ente Rinascimento. «Vorrei sottolineare il fatto che l’ottima riuscita della festa è dovuta al contributo di una miriade di persone unite allo scopo di vivere 16 giorni di sfide, cultura e comunità, per rendere Acquasparta viva e bellissima nei sui abiti rinascimentali. Voglio ringraziare i presidenti delle tre contrade della città con cui sono felice di aver condiviso questo percorso con le sue responsabilità. Voglio ringraziare e complimentarmi con le dame, bellissime, che hanno affrontato con entusiasmo la novità della sfida tra dame; tutte e tre le contrade ed i loro contradaioli che grazie al notevole impegno profuso, hanno raggiunto un altissimo livello di prestazioni sia durante i giochi che nelle offerte delle taverne. Ringrazio inoltre tutti coloro che ci hanno supportato nello studio e preparazione degli spettacoli teatrali, musicali e delle sfide, in particolare della gara gastronomica che è stata innovata e fatta ‘live’ in piazza, un ringraziamento a chi si è occupato del corteo ed anche del corteo delle delegazioni dell’Associazione umbra rievocazioni storiche, che è stato un successo; e a tutti coloro che hanno dato un contributo prezioso e determinante come le associazioni del territorio e coloro che hanno lavorato dietro le quinte per la splendida riuscita della manifestazione».