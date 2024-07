Tutto pronto ad Acquasparta per la nuova edizione della sagra della torta al testo, organizzata e gestita dalla pro loco di Selvarelle. L’ingresso è libero e l’appuntamento è fissato dal 5 al 7 luglio e dal 12 al 14 luglio con taverna – specialità selvarellesi -, parcheggio, spazio per i più piccoli e serate musicali. Per info è possibile contattare il 339 4334126.

Condividi questo articolo su