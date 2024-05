Ad Acquasparta un evento dedicato all’iconica band dei Pink Floyd

Con un evento dedicato all’iconica band dei Pink Floyd e alla loro straordinaria produzione, Collettivo MusicaTeatro 1971, sabato 29 giugno, propone un nuovo viaggio di musica e parole nella cornice di piazza Federico Cesi ad Acquasparta. La tribute band ternana, guidata dal bassista Paolo Scappiti, si presenta sul palco insieme all’attore Stefano de Majo per rendere omaggio alla musica leggendaria dei Pink Floyd; due ore di concerto in cui il pubblico vivrà un viaggio meraviglioso attraverso la storia della band inglese, unendo la performance impeccabile dei tredici musicisti sul palco, al fascino narrativo di Stefano De Majo, dando vita ad uno show che mescola la musica e il racconto avvincente del gruppo che ha rivoluzionato per sempre la storia della musica.

Dopo ‘The rock opera’, proposto nell’estate 2023 che ha riscosso un grande successo di pubblico e ha visto repliche in tutta la regione, e il più recente ‘Changes!’, con il quale la band ha condotto il pubblico attraverso le tappe fondamentali della musica internazionale raccontando la rivoluzione musicale che ha animato le scene dalla fine degli anni ’70 ai primi anni ’80, questa volta il viaggio è da ‘The dark side of the moon’ a ‘The wall’. «Poche band nella storia del rock hanno saputo creare musiche coinvolgenti e suggestive come i Pink Floyd», racconta Paolo Scappiti. «Questo tributo alla loro storia sarà un’altra occasione per gli appassionati della musica di David Gilmour, Roger Waters e soci, e non, per immergersi nelle loro sonorità in modo assolutamente nuovo. Grazie alla parte narrativa che arricchisce i nostri spettacoli e considerato l’apprezzamento del pubblico, abbiamo deciso di proseguire e sviluppare altri progetti».

Il collettivo è composto dallo stesso Scappiti (basso), Emanuele Cordeschi (voce), Alberto Cipolla (voce), Tonino Cozzucoli (voce), Andrea Guerini (voce), Andrea Dominici (voce), Marialuna Cipolla (cori), Sara Valloscuro (cori), Michele Cricco (chitarra), Valerio Conti (chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Cristian Susanna (tastiere), Gianpaolo Ionni (tastiere), Mirko Brizzi (batteria), Max Proietti (sax).