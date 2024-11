Al teatro Secci di Terni uno spettacolo dedicato ad Aism

Giovedì al teatro Secci di Terni, Primascena ha presentato La nuova compagnia teatrale con lo spettacolo ‘Un mistero di troppo’ – commedia comica in due atti scritta da Rita Vivaldi e diretta da Enzo Rapisarda – interamente dedicato ad Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), sezione provinciale di Terni e Rieti. Allo spettacolo era presente una delegazione Aism territoriale che ha sottolineato come «grazie ad attività come queste, si possono garantire diversi progetti rivolti a tutte le persone coinvolte nella malattia dell’intero territorio. È fondamentale garantire risposte adeguate alle persone e poter ripartire gradualmente, con il giusto supporto, anche nella provincia di Terni. Per questo motivo, la sezione Aism di Perugia/Gruppo operativo Foligno-Spoleto-Valnerina, da sempre impegnata nel fornire corretta informazione e orientamento sulla sclerosi multipla, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri e territoriali, si sta attivando per tornare a essere presente e operativa anche nel territorio ternano. L’obiettivo è quello di svolgere attività di accoglienza e mantenere una relazione continuativa con le persone coinvolte nella sclerosi multipla, per poter ascoltare i loro bisogni e avere una visione aggiornata e precisa del contesto locale».

