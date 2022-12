Addio a Benedetto XVI: si è spento a 95 anni. È stato il primo Papa emerito della storia

Addio a Joseph Aloisius Ratzinger, Benedetto XVI. Si è spento sabato mattina a Roma – monastero Mater Ecclesiae in Vaticano – all’età di 95 anni il primo Papa emerito della storia: la morte è sopraggiunta dopo una lunga malattia con le condizioni che si erano aggravate negli ultimi giorni. Ad annunciarne la scomparsa è stato il direttore della stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Da lunedì 2 gennaio il corpo di Benedetto XVI sarà nella basilica di San Pietro per l’ultimo saluto dei fedeli. Ratzinger rinunciò al pontificato il 28 febbraio 2013 dopo otto anni (dal 2005) in quanto non «più capace fisicamente, psicologicamente e spiritualmente, di assolvere ai doveri del suo ufficio».

