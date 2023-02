Addio a Peppone, ristoratore gentile e animo nobile

di G.R.

Il suo era un posto sicuro e amico, dove potersi rifugiare e mangiare un boccone dopo essersi lasciati alle spalle l’arco etrusco e prima di arrivare al teatro Morlacchi o direttamente nel cuore dell’acropoli. Perugia piange la scomparsa di Giuseppe Mariucci, per tutti Peppone. Il titolare del ristorante Da Peppone di via Cesare Battisti si è spento venerdì 24 febbraio all’età di 82 anni.

Chi era

Ristoratore storico per Perugia e l’Umbria. Aprì il primo locale in via Baldisecchi nel 1980 portando in tavola la tradizione umbra. Visto il successo della sua attività si era poi trasferito in via Cesare Battisti dove ha continuato la minuziosa ricerca sulle materie prime, il rapporto ottimale con i clienti ai quali spiegava direttamente i suoi piatti. Era anche attivo nel sociale con l’associazione ‘Malattie della voce’ che svolge attività di informazione e assistenza ai pazienti con patologie della laringe. Lui stesso in età giovanile dovette rimuoverla per un cancro che lo aveva colpito.

L’ultimo saluto

Tantissimi e sentiti i messaggi di condoglianze, ricchi di aneddoti, sotto il post con il quale il ristorante ha comunicato la triste notizia. Per chi vorrà salutarlo per l’ultima volta, la cerimonia funebre si terrà sabato pomeriggio alle 16 al duomo di Perugia. «Il sindaco Andrea Romizi e l’amministrazione comunale tutta esprimono vivo e profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Mariucci, noto a tutti come ‘Peppone’, proprietario ed anima dell’omonimo ristorante di via Battisti in pieno centro storico. Mariucci, mancato all’affetto dei suoi cari nella prima mattinata di oggi 24 febbraio, era molto apprezzato e stimato da tutti, per i modi garbati e gentili, nonché per preziosa attività che da anni portava avanti nel sociale, in qualità di presidente dell’associazione ‘Malattie della voce’. Con la scomparsa di Peppone se ne va un pezzo importante della storia della ristorazione perugina. A tutti i suoi familiari giungano le più sentite condoglianze da parte del Comune di Perugia e della città».