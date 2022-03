Aereo pilotato da un umbro precipita sulle alpi della Svizzera

Un aereo da turismo Cessna 208 Carawan è precitato nel primo pomeriggio di mercoledì sulle alpi svizzere. Il pilota del velivolo – come riporta il sito web umbria24.it, citando il portale svizzero La Regione – è un 63enne originario di Castiglione del Lago (Perugia) e, oltre a lui, non c’era nessun altro a bordo. Si tratta del padre della compagna del sindaco della cittadina lacustre, Matteo Burico. L’incidente sarebbe avvenuto in una zona impervia e caratterizzata dal maltempo: anche per questo le ricerche del velivolo e del suo pilota sono potute partire solo qualche ora dopo il fatto. Le attività delle autorità svizzere – in campo la polizia cantonale di San Gallo – sono tutt’ora in corso. L’aereo avrebbe dovuto raggiungere Arezzo partendo da Siegen (Germania).

