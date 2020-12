Aeroporto Perugia, 356 chili cibo sequestrati nel 2020

Settanta infrazioni con sequestro di 356 chili di prodotti alimentari di origine animale, per lo più carne e latticini. In maggior misura nascoste nei bagagli di passeggeri provenienti dall’Albania che stavano per essere introdotte sul territorio nazionale in condizioni non idonee al consumo e, dunque, potenzialmente pericolosi: è uno dei risultati dell’attività 2020 dei funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli all’aeroporto di Perugia in collaborazione con la Guardia di finanza.

Prevenzione e controlli

Per quel che concerne l’attività di contrasto all’introduzione di tabacchi lavorati esteri (Tle) in ecesso rispetto alla franchigia, i militari hanno rilevato due infrazioni con sanzioni per 1.666 euro e confisca del tabacco. A ciò si aggiunge un verbale di sequestro amministrativo di droga.

Contraffazione

Passando ai controlli extratributari, sono stati sequestrati undici capi di merce contraffatta (borse, marsupi e portafogli) con marchio Chanel e Louis Vuitton: fossero stati reali avrebbero avuto un valore di mercato di circa 25.000 euro. In chiusura le già citate infrazioni sui prodotti alimentari.